La mai bine de un an de la prabușirea casetei de colectare a apelor uzate sub greutatea unui munte de moloz, in orașul Popești-Leordeni, din județul Ilfov, compania Apa Nova lucreaza inca la curațarea terenului și va mai lucra pana cel puțin in 2023. Asta a provocat nemulțumire in randul locuitorilor din zona din cauza zgomotului, dar mai ales a prafului din aer, in condițiile in care la cateva sute de metri de șantier funcționeaza o gradinița. Apa Nova promite ca ia masuri. „Am facut sesizari la Garda Naționala de Mediu, la Ilfov. Dar nimic”, spune un localnic din orașul ilfovean, intr-o discuție…