Lucrarile pe șantierul autostrazii Lugoj-Deva, lotul patru, sunt in... tiparul verii. Saptamana viitoare e vacanța, dar apoi se va munci susținut.

- A plouat torențial in estul județului Timiș și sute de oameni s-au trezit cu puhoiul de ape in curți și case. La nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș a fost activata Grupa operativa. Pompierii sunt pe teren, iar oficialitațile merg catre zonele afectate. The post Inundații in…

- Parcul Alpinet e gata, dupa aproape 10 luni de șantier. Lucrarile sunt aproape finalizate, dar gardul care imprejmuiește amplasamentul nu a fost inca indepartat. Sunt lacuri, cascada și gradina japoneza cu pagoda, amenajarea costand peste 270.000 de euro. The post Parcul Alpinet, cu gradina japoneza…

Luați acasa un viitor prieten. Puteți adopta un caine sau o pisica daca mergeți in aceasta sambata la Moșnița Noua.

- Emoțiile sunt la limite maxime, pentru mii de elevi din Timiș. Vor afla rezultatele la bacalaureat dupa ce in luna iunie au trecut prin probele scrise, iar in luna februarie, prin cele de evaluare a competențelor. The post In Timiș, mii de liceeni așteapta rezultatele la Bac. Unde vor fi afișate appeared…

- Pentru 11 elevi de la Școala Gimnaziala Nr. 16 „Take Ionescu” din Timisoara, anul scolar nu s-a incheiat pe 15 iunie. Recent, copiii, care au terminat clasa pregatitoare, au avut parte de o experienta interesanta pe santierul ansamblului mixt Openville, cu ocazia unei activitati organizate in cadrul…

- Consiliul Judetean Vaslui, impreuna cu Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’, Raionul Hancesti din Republica Moldova si Primaria Muntenii de Jos au depus la Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Iasi un proiect intitulat ‘Pe urmele lui Stefan cel Mare’. Documentatia a fost depusa in data de 21 mai…

- Primarul Francisc Boldea este aratat cu degetul de catre lugojeni dupa ce nu ar fi gasit o solutie pentru restaurarea cladirii in care detine un apartament. Este vorba de apartamentul care in acte i-a apartinut soacrei sale si care este situat chiar in piata IC Dragan.De cateva zile de pe cladire au…