Șantierele vestice, mai periculoase pentru români decât teatrele de operațiuni Locurile de munca din Vest au facut mai multe victime printre romani decat teatrele de operațiuni din Afganistan, Kosovo, Bosnia și Irak. Din 2017 și pana azi, cel puțin 217 romani și-au pierdut viața pe șantierele din Spania, Italia, Franța și Germania, conform unui document semnat de ministrul Muncii, Marius Budai. Alți aproape 1.300 de compatrioți au suferit accidente grave de munca iar alte cateva mii au capatat rani ușoare. Spre comparație, 30 de militari romani au fost uciși teatrele de operațiuni din Afganistan, Bosnia, Irak și Kosovo. E adevarat, in teatrele de operațiuni, au fost 50.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

