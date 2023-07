Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca titularul cu drept de libera practica al cabinetului individual de asistenta sociala poate beneficia de vechime in munca. Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare completarea art. 9 din legea 466/2004…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Cluj a amendat zeci de angajatori din județ, totalul sancțiunilor fiind de peste 130.000 lei. In perioada 8-15 iunie 2023, ITM Cluj a desfașurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel național, acțiuni de control pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata…

- Un numar de 268 de copii au fost chinuiti si trimisi la munca anul trecut in Romania, cei mai multi de propriii parinti, releva o statistica a Ministerului Familiei, de Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca. ”Astazi, de Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor, trag un nou…

- Legea privind programul flexibil de munca, pentru parintii care au copii pana in varsta de 8 ani se afla marti pe ordinea de zi a Senatului. Legea prevede ”dreptul salariatilor care au in intretinere copii in varsta de pana in 8 ani de a beneficia de 4 zile pe luna de munca la domiciliu, sau […] The…

- Șeful Comisariatului Județean de Mediu Tulcea și un alt comisar au fost batuți, injurați, amenințați și apoi sechestrați de catre primarul localitații Smardan din judeșul Tulcea, conform Garzii Naționale de Mediu. Instituția spune ca cei doi se aflau in control la o ferma unde erau arse deșeuri, poluarea…

- The global system that once limited the rapid proliferation of arms is at risk of extinction, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg warned on Tuesday, as he rebuked Russia and China, according to Politico. “We stand at a crossroads,” the NATO chief said at a conference on arms control organized by…

- Germany‘s foreign minister begins a visit to China on Thursday aiming to reassert a common European Union policy toward Beijing days after remarks by French President Emmanuel Macron suggested disarray in the continent’s approach to the rising superpower, according to Reuters. Macron provoked a backlash…

- In a doua jumatate a lunii aprilie, romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de patru zile, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Pastelui. Astfel, ziua de 14 aprilie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Vinerea Mare, ziua de 16 aprilie este sarbatorit Pastele…