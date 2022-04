Stiri pe aceeasi tema

- Garda Nationala de Mediu anunta ca 98 din santierele de constructii de pe litoralul Marii Negre, verificate de comisarii Garzii Nationale de Mediu GNM , in cadrul controlului dispus de Comisariatul General, in perioada 21 martie 18 aprilie 2022, nu respecta legislatia de mediu.Potrivit unui comunicat…

- 98% din santierele de constructii de pe litoralul Marii Negre, verificate de comisarii Garzii Nationale de Mediu in cadrul controlului dispus de Comisariatul General, in perioada 21 martie - 18 aprilie 2022, nu respecta legislatia de mediu.

- F. T. Peste 100 de hectare de vegetatie uscata au ars, in seara zilei de duminica, in satul Marlogea, comuna Apostolache, pentru localizarea si stingerea flacarilor fiind mobilizate mai multe autospeciale de pompieri. Pe de alta parte insa, din cauza terenului accidentat, a fost necesara si interventia…

- 100.000 de lei amenda aplicata dezvoltatorilor imobiliari de pe plaja Corbu Foto arhiva Garda Naționala de Mediu a oprit lucrarile dezvoltatorilor imobiliari de pe plaja Corbu din județul Constanța și a impus readucerea terenului la starea inițiala pâna la data de 15 aprilie. Comisarii…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…

- Raspunsul MAE la declarațiile Rusiei privind retragerea trupelor NATO Foto: mae.ro Situația de securitate în zona extinsa a Marii Negre și pe flancul estic al NATO, precum și masurile de dezvoltare a capacitaților de raspuns la noile provocari ale mediului de securitate vor fi discutate…