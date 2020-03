Companiile din domeniul construcțiilor cer Guvernului masuri pentru sprijinirea sectorului și spun ca au ”probleme majore” in privința asigurarii cu materiale și echipamente, in vreme ce transportul angajaților deja se efectueaza cu dificultate din cauza crizei provocate de coronavirus.In acest context, lucrarile la unele șantiere ar putea fi suspendate și intarziate, impactul fiind ”sever”.Un document al Asociatiei Antreprenorilor in Constructii (ARACO) trimis catre premierul Ludovic Orban și o serie de miniștri, intrat in posesia Libertatea, arata ca ”societațile se confrunta deja cu probleme…