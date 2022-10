Şantier fără sfârşit, chiar şi sub ameninţarea rezilierii contractelor. “E greu pentru ei. Aici au lucrat opt” Deși compania naționala de drumuri a declarat razboi firmelor care bat pasul pe loc in șantiere, nimic nu pare sa ii miște pe constructori. Asta se intampla si pe primul tronson din Drumul Expres Craiova-Pitesti si centura de sud a Craiovei. Nici macar riscul ca vor ramane fara obiectul muncii și buni de plata nu ii sperie. Avizele negative pe care le primesc și care ar putea duce la rezilierea contractelor se tot aduna. La fel și anii pierduți așteptand mobilizarea in șantier. The post Santier fara sfarsit, chiar si sub amenintarea rezilierii contractelor. “E greu pentru ei. Aici au lucrat opt”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

