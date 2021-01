Șantier de 18 luni pe DN1 pentru remedierea unei alunecări masive de teren Șantier de 18 luni pe DN1 pentru remedierea unei alunecari masive de teren Pasaj rutier în construcție. Foto: Arhiva/ Alex Lancuzov Lucrarile pentru resistematizarea circulației la Perșani pe Drumul Național 1 între Brașov și Sibiu unde este o alunecare majora a terenului vor dura 18 luni iar pentru siguranța circulației va fi construit un viaduct cu o lungime de 143 de metri, arata expertiza tehnica propusa pentru zona Perșani, la km. 205 pe DN1. Compania de Drumuri cauta un constructor care sa intervina pentru rezolvarea problemelor de la Perșani, în județul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

