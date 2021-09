Stiri pe aceeasi tema

- „Noi cerem formula fara Cițu premier. Fara aceasta condiție, nu va avea loc nicio impacare. Daca va fi respectata aceasta condiție vom trece la negocieri. In afara de rezolvarea probelemei Cițu, avem nevoie de un clandar exact pe domeniul justiției. Capitolul de justitie din programul de guvernare e…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, vineri, la o dezbatere intre candidații la șefia formațiunii, ca propune ca garanția indeplinirii reformelor USR PLUS este ca formațiunea sa dea viitorul premier, iar PNL sa ia șefii Senatului și Camerei Deputaților. „Sensul existentei politice…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat in aceasta seara demisia din Guvern a miniștrilor USR-PLUS și acestea vor ajunge maine dimineața, la prima ora, pe masa premierului. Barna a declarat ferm ca noaptea urmatoare nu va fi una a negocierilor. De negocieri poate fi vorba doar intr-o varianta post-Cițu, pe…