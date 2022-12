Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, a declarat luni directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Musteața, intr-un interviu pentru TVR…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg a tranmis ca, in opinia sa, „probabilitatea oricarei utilizari de arme nucleare in Ucraina de catre Rusia ramane scazuta„. Intr-un interviu acordat FRANCE 24 de la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca orice utilizare a armelor nucleare…

- Rusia incearca sa „inghete” luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri seful NATO, Jens Stoltenberg, citat de AFP, transmite Agerpres. „Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi,…

- Populatia Italiei a scazut sub 59 de milioane de locuitori, iar tara imbatraneste intr-un ritm mult mai rapid decat restul Uniunii Europene, a transmis luni agentia nationala de statistica Istat, conform Reuters și Agerpres. O populatie in scadere si care imbatraneste este o ingrijorare majora pentru…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat ca iși propusese sa convoace discutii la nivelul Uniunii Europene cu presedintele rus Vladimir Putin cu un an inainte ca acesta sa lanseze invazia in Ucraina, dar in cele din urma nu a vazut nicio posibilitate de a-l influenta pe liderul rus la sfarsitul…

- Anatoli Karpov a cerut ca Rusia sa incheie razboiul din Ucraina și, acum, se afla in coma, la spital, dupa ce a suferit mai multe rani grave la cap. De la inceputul razboiului, mai mulți ruși au murit in condiții suspecte sau au fost victimele unor accidente dubioase. Anatoli Karpov, in varsta de 71…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca 5 milioane de tone de cereale au fost exportate din Ucraina prin Romania, aproximativ 60% din ce a exportat Ucraina anul acesta. „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a dat cateva explicații joi dupa-amiaza, dupa ce premierul a subliniat ca il așteapta la o discuție pe marginea declarațiilor sale privind necesitatea ca Ucraina sa negocieze cu Rusia. Intervenția prin telefon la TVR INFO, in cadrul emisiunii „Radar geopolitic”, s-a…