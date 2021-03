Stiri pe aceeasi tema

- Patru polițiști din București au fost reținuți dupa ce au fost acuzați de rapire și tortura și vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Un barbat susține ca el și cu prietenul sau ar fi fost batuți cu bestialitate pe un camp de langa București, in septembrie…

- 26 de angajați ai Thai Airways sunt acuzați ca și-au intocmit certificate false de deces pentru a incasa ajutoare financiare de la companie. Chiar daca au fost descoperiți, acești angajați continua sa mearga la munca și sa incaseze salarii, in urma unui artificiu al avocaților care a suspendat procesul…

- Barbatul in varsta de 59 de ani a fost gasit de cațiva trecatori.Martorii au crezut inițial ca se odihnește, insa cand i-au batut in geam au vazut ca acesta nu raspunde și au sunat la 112.Barbatul se afla in autoturismul de serviciu care era parcat in zona Prelungirea Ghencea, iar echipajul de medici…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare totala de 66.000 de lei, dupa ce sambata intr-un club din Capitala a avut loc o petrecere privata, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Politistii, impreuna cu jandarmi, au identificat si sanctionat contraventional 21 de…

- Doi tineri, in varsta de 18 ani, au fost reținuți dupa ce noaptea trecuta au dat buzna intr-un magazin de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și au sustras mai multe telefoane. Unul a fost reținut de un angajat al INSP, care se afla la sediul Primariei, celalalt insa a reușit sa paraseasca locul infracțiunii,…

- Fostul ministru delegat pentru romanii de pretutindeni și candidat la prezidențiale in 2019, a murit, marți, dupa o lunga perioada in care s-a luptat cu coronavirusul.Avea 62 de ani și, in ultimele saptamani, fusese internat in secția de Terapie Intensiva a spitalului "Sfantul Pantelimon", din Capitala,…

- Colectivul din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau este in stare de șoc dupa vestea decesului tinerei asistente Adelina Andrei , la doar 32 de ani. Pe secția ATI, unde mama ei lucreaza ca asistenta, dar și la UPU, colegii sunt inmarmuriți. „Cu profund regret anunțam decesul colegei noastre,…