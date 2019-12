Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cei mai importanți oameni de afaceri din Alba, in topul Forbes 30 pentru RO30 Oameni de afaceri din Alba in lista celor mai importante personalitați de business din Romania ultimelor trei decenii: Forbes 30 pentru RO30 Cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la Revoluție din 1989, revista…

- Aceeasi masura preventiva a fost dispusa de judecatori in cazul lui Mihai Naca, Ionut Sandu si Cristian Badea, in timp ce Marian Naca a fost plasat sub control judiciar. Toti sunt cercetati intr-un dosar al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi. Potrivit anchetatorilor, in noaptea de 29 spre 30 septembrie,…

- Peste 300 de oameni de afaceri din noua țari sunt așteptați sa participe, peste o saptamana, la Timișoara, la Gala de Binefacere a Antreprenorilor Italieni. Banii adunați vor fi donați unor organizații non-guvernamentale conduse de italieni in Romania.

- Autoritatile bulgare au anihilat o banda criminala organizata de sapte membri care santaja oameni de afaceri, a anuntat marti o sursa oficiala, citata de agentia Xinhua, potrivit Agerpres.Sase dintre membrii bandei au fost arestati luni, cand au fost efectuate 40 de perchezitii, a declarat…

- Doi oameni de afaceri din Florida, nascuti in strainatate, care l-au ajutat pe avocatul personal al presedintelui Donald Trump sa il investigheze pe rivalul politic democrat Joe Biden, au fost arestati sub acuzatiile de canalizare de bani straini pentru candidatii politici americani si o comisie…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca un grup de afaceri din Germania ar urma sa viziteze parcurile industriale din apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare” și din Siret. Anunțul a fost facut de Gheorghe Flutur dupa ce a participat luni dupa amiaza la discuții cu…

- ​PRO TV a demarat deja preselecțiile online pentru a gasi tineri antreprenori care vor sa convinga oameni de afaceri experimentați ca merita investiții, într-un show de pitching intitulat Imperiul Leilor, cam în genul mai cunoscutului show american Shark Tank sau ca Arena Leilor, realizata…

- Peste 200 de oameni de afaceri și manageri de succes din Romania și din strainatate vor participa la summitul RePatriot care va avea loc in Gura Humorului. Ediția a șasea a acestui eveniment va avea loc in perioada 3 – 6 octombrie a.c., la hotelul Toaca Bellevue din Gura Humorului. ...