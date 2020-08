Șantaj în flagrant, la Lugoj. Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii Un barbat de 34 de ani din localitatea Hodoș, comuna Darova, din Timiș, a fost prins in flagrant dupa ce asupra acestuia a fost gasita suma de 1.000 de euro, care i-a fost trimisa de un barbat de 29 de ani, prin constrangerea acestuia. La acțiunea au participat lucratori din cadrul Biroului de Investigații Criminale ... The post Șantaj in flagrant, la Lugoj. Trei barbați au fost reținuți de oamenii legii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

