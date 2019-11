Șantaj in cuplu: Pentru bani a simulat stropirea cu benzina a copiilor La data de 6 noiembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta efectueaza cercetari intr un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj, ca urmare a sesizarii unei femei de 40 de ani, cu domiciliul in Constanta, aflata in prezent la munca in afara tarii. Din cercetari a reiesit faptul ca femeia ar fi fost contactata de catre concubin, prin video call, care ar fi expus o butelie si ar fi simulat stropirea copiilor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iasul a devenit lider in tara la infractionalitate. Tabelul cu coeficientii de criminalitate specific judetelor realizat in fiecare an de catre Inspectoratul General al Politiei (IGPR) arata o inrautatire a situatiei: daca in 2017, Constanta se afla pe primul loc la infractionalitate, in anul 2018,…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat de 31 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 25 august a.c., barbatul in cauza ar fi patruns…

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, au revenit in tara dupa o misiune de trei luni incheiata cu succes, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX), fiind efectuate…

- La Primaria Municipiului Iasi au fost prezentati astazi doi roboti utilizati pentru tratamentul copiilor cu autism. Cei doi au fost aduși de o familie de psihologi de la Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagra de Sprijin pentru persoanele cu autism din Constanța. Cristina Gemanaru, coordonatorul centrului:…

- Un tanar banuit de comiterea unei infractiuni de furt calificat a fost retinut de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a sesizarii privind savarsirea unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Politiei statiunii Costinesti au identificat un tanar de 22 de ani, din municipiul…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 02.00, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, de catre o femeie de 29 de ani, despre producerea unui scandal la domiciliul sau din orasul Ovidiu. Deplasati la fata locului, politistii au depistat un barbat…

- Politistii constanteni si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac verificari dupa ce au aparut imagini cu mai multi copii care cerseau in statiunea Costinesti, in urma actiunii acestia nefiind gasiti. Actiunea autoritatilor continua in statiune si in…

- Dupa patru ani de relație, Alexandra Stan și Bogdan Staruiala au decis de comun acord sa nu mai formeze un cuplu, dar sa fie disponibili unul pentru celalalt atunci cand au nevoie. Așa se face ca, deși amorul a disparut din relația lor, continua sa colaboreze pe plan profesional. Alexandra s-a desparțit…