Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Capitala care dadea bani cu camata și apoi șantaja persoanele carora le-a imprumutat diverse sume a fost prins in flagrant de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), anunța instituția.„Din datele si probele administrate in cauza de…

- Doua studente din Iași au trecut prin clipe de coșmar dupa ce au fost terorizate. Una dintre fete a fost nevoita sa plateasca peste 15.000 de lei pentru ca sa nu apara public poze și filmulețe deocheate cu ea. O alta studenta a gasit bilete de amenințare in ușa. Disperate, au cerut ajutorul Poliției,…

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi, una cu legaturi cu Gruparea sportivilor, doua persoane ajungand la spital in stare grava. Doi dintre cei implicati in conflict sunt cercetati pentru tentativa de omor.”La data de 9 ianuarie,in jurul orei…

- "La data de 9 ianuarie,in jurul orei 22:00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la faptul ca la doua unitati spitalicesti din Bucuresti s-au prezentat doi barbati raniti, cel mai probabil ca urmare aunei altercatii", anunta Politia Capitalei.…

- Fiul lui Sile Camataru, reținut dupa ce, in luna octombrie a injunghiat un tanar in fata unui club din Timisoara, a fost eliberat, dupa ce victima și-a retras plangerea. Fiul lui Sile Camataru fusese prins de polițiștii din Capitala, dupa ce a fost urmarit cu focuri de arma.Surse judiciare…

- In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orelor 2:00, Sectia 16 a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca mai multe persoane tulbura linistea publica intr-un bloc din Sectorul 4 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei 16 Politie, care i-au…

- O mașina de poliție din Capitala, aflata in misiune, a fost implicata, duminica seara, intr-un accident pe Șoseaua Berceni. Șoferul și cei doi polițiști au fost raniți și au fost transportați la spital."In jurul orei 20.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- Deputatul Catalin Radulescu a facut scandal, miercuri seara, dupa ce a fost prins trecand cu mașina pe roșu, in Capitala. Polițiștii au pus o autospeciala in fața lui, insa Radulescu a continuat scandalul. Contactat de MEDIAFAX, politicianul negat incidentul și a spus ca polițiștii ii sunt prieteni.Deputatul…