ȘANȚ: Bunic lovit de un tinerel beat la volan! Polițiștii și echipajele ISU BN au intervenit de dimineața la un accident rutier petrecut in comuna Șanț. Un bunic a fost lovit de un autoturism. Tinerelul, beat la volan, nici nu a oprit… Puțin dupa ora 09.00, un apel la 112 anunța faptul ca un pieton a fost lovit de autoturism. Evenimentul rutier a avut loc in comuna Șanț. Un echipaj ed Prim Ajutor din cadrul ISU BN a fost direcționat la caz. Acesta a gasit un barbat de 65 de ani, conștient, cooperant, cu dureri costale și excoriații la nivelul membrelor superioare. Acesta a fost preluat și transportat la CPU Nasaud. Polițiștii au avut misiune… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

