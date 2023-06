Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar a declarat ca, atat timp cat se afla la putere, Ungaria nu va intra in razboi cu Rusia. Viktor Orban a facut o noua declarație cu privire la razboiul din Ucraina. In special, el a facut apel la Ucraina sa inceapa discuții de pace cu Rusia pentru incetarea focului. Orban a declarat ca…

- Antrenarea pilotilor ucraineni pentru a putea pilota avioane de vanatoare F-16, de fabricatie americana, nu face din Alianta Nord-Atlantica parte la conflict, a declarat marti, 23 mai, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres."Ucraina are dreptul…

- Australia a anunțat noi sancțiuni financiare și o interdicție de export impotriva Rusiei, potrivit unui comunicat de presa comun al premierului Anthony Albanese și al ministrului de externe Penny Wong. Sancțiunile vor viza 21 de entitați, inclusiv filiale ale companiei energetice de stat Rosatom și…

- Exporturile de diamante din Rusia vor fi oprite, anunțat Bruxelles și Londra.Uniunea Europeana face anunțul la puțin timp dupa cel al Marii Britanii. Londra a anunțat noi sanctiuni impotriva sectorului minier al Rusiei ce vizeaza importurile de aluminiu, diamante, cupru si nichel, in incercarea de a…

- "Inaintea razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, armatele europene se concentrau pe operatiuni de intensitate redusa sau medie, mai putin pe apararea teritoriala si mai mult pe misiuni expeditionale. Invazia Rusiei subliniaza necesitatea unui spectru complet de capacitati militare si a cresterii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va putea sa vorbeasca prin intermediul unui mesaj video in finala Eurovision, a anuntat joi organizatorul concursului muzical.Solicitarea lui Zelenski de a se adresa publicului concursului Eurovision, desi facuta cu intentii laudabile, nu poate fi din pacate…

- Presedinta Maia Sandu a salutat recenta decizie a Consiliul Uniunii Europene cu privire la sanctionarea persoanelor implicate in actiuni de destabilizare a Republicii Moldova si a multumit Romaniei pentru implicarea constanta si sustinerea ferma a acestei initiative importante pentru Chisinau, relateaza…

- Uniunea Europeana a impus sancțiuni asupra a aproape 1.500 de persoane și 207 entitați de la incursiunea Rusiei in Ucraina, incepand cu anexarea Crimeei in 2014 și urmata de invazia Ucrainei in februarie anul trecut. Zeci de miliardari ruși incearca sa se dezmeticeasca și sa conteste in Justiție introducerea…