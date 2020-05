Șansele Moldovei de a adera la Uniunea Europeană: Ce spune șeful statului CHIȘINAU, 27 mai - Sputnik. Republica Moldova nu va deveni stat membru al blocului comunitar in urmatorii 10-15 ani, cum de altfel nu va deveni parte a niciunei uniuni. Aceasta opinie a fost exprimata de șeful statului in cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Jurnal TV. „Nu cred ca in urmatorii 10-15 ani vom deveni membri ai Uniunii Europene. Nu vom deveni membri ai vreunei uniuni nici la Vest, nici la Est. Noi trebuie sa pastram relații bune și cu unii, și cu alții”, a declarat Igor Dodon. „Nu cred ca in urmatorii 10-15 ani vom deveni membri ai Uniunii Europene. Nu vom deveni membri ai vreunei uniuni nici la Vest, nici la Est. Noi trebuie sa pastram relații bune și cu unii, și cu alții”, a declarat Igor Dodon. Oficialul considera ca Republica Moldova are insa nevoie de Acordul de Asociere cu… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

