Sanse mari pentru zapada mieilor. Temperaturile coboara pana la -3 grade Celsius Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 5 -18 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie previzioneaza ca vremea se va raci, asa incat valorile termice, in intervalul 7 - 9 aprilie vor ajunge cu mult mai scazute decat cele normale in prima decada a lunii aprilie, cand vor fi medii ale maximelor diurne de 7...10 grade si ale minimelor nocturne de -3...0 grade. Incalzirea vremii din 10 – 12 aprilie va apropia regimul termic de normalul perioadei prin valori medii ale temperaturilor maxime de 14...16 grade si ale temperaturilor minime de 2...4 grade. Ulterior, pana la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

