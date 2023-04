Fostul primar al sectorului 5 – Cristian Popescu Piedone iși așteapta astazi verdictul Curții Supreme in dosarul Colectiv, in vederea eliberarii. El a atacat decizia de condamnare la 4 ani de inchisoare. Direct din Penitenciarul Rahova, acolo unde este inchis de mai bine de zece luni, Cristian Popescu Piedone le-a cerut judecatorilor de la Curtea Suprema sa-i anuleze condamnarea pentru abuz in serviciu in celebrul dosar Colectiv. Piedone a invocat, in cererea sa de recurs in casatie, faptul ca „a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala”. Pe 22 martie, cand recursul…