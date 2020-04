Stiri pe aceeasi tema

- „Buna ziua, actele la control, va rog!”! Dar in ce consta mai exact acest control? Conform Ordonanței Militare nr.2 din 21.03.2020, incepand cu data de 22 martie, in Romania, circulația persoanelor in afara locuinței sau a gospodariei se face numai pe baza declarației pe proprie raspundere, a adeverinței…

- Ion Craciunescu a vorbit la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” despre Alexandru Tudor și Cristi Balaj, cei doi foști mari arbitri ai Romaniei pe care-i vedea in fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor dupa retragerea din arbitraj. Craciunescu a dezvaluit și un episod neștiut, un moment in care a reușit…

- Ion Craciunescu a cricitar dur administrația Razvan Burleanu la "Prietenii lui Ovidiu" și il arata cu degetul pe șeful arbitrajului din Romania, grecul Kyros Vassaras. Acesta a facut cateva precizari și la vicepreședintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Alexandru Deaconu. - Nelule avem acum doi arbitri…

- UEFA a decis amanarea Campionatului European de fotbal, care trebuia sa se dispute in vara acestui an. Turneul final va avea loc abia la anul, scrie The Guardian.Euro 2020 a fost amanata pana in 2021 ca urmare a pandemiei de COVID-19 a confirmat oficial Federația Norvegiana de Fotbal, potrivit…

- In vederea prevenirii extinderii pandemiei de COVID-19, Comitetul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Federatiei Romane de Baschet, dupa o consultare cu majoritatea reprezentantilor cluburilor din Ligile Nationale de Baschet si a conducerilor Colegiului Central al Arbitrilor si Comisiei Centrale de…

- Duminica, 8 martie, Raed Arafat a anunțat interzicerea evenimentelor la care participa peste 1000 de persoane. Prin urmare, intr-o prima faza, Federația Romana de Baschet a decis ca toate meciurile sa se desfașoare fara spectatori. Astazi, FRB a anuntat suspendarea Ligii Nationale de Baschet si a competițiilor…

- In Transilvania vor fi plantati inca 200.000 de puieti, in 2020, in cadrul programului de reimpadurire "Plantam pentru viitor" implementat pentru cel de-al 11-lea an consecutiv de Fundatia Mihai Eminescu Trust din Sighisoara, in parteneriat cu Grupul Hotelier AccorHotels-Orbis Group. Per total, cu aceasta…

- Dezbatere publica privind emiterea unei noi carti de identitate Ministrul de interne, Ion Marcel Vela. Foto: Agerpres Cartile electronice de identitate vor fi eliberate începând cu luna august a anului viitor, vor avea cip si vor tine loc si de card de sanatate. Totusi, românii…