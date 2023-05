Stiri pe aceeasi tema

- Cu un minut și 36 de secunde inainte de finalul calificarilor contand pentru Marele Premiu de Formula 1 din SUA, Charles Leclerc a scapat controlul monopostului sau și a provocat un steag roșu care a schimbat complet ordinea plecarii in cursa: Sergio Perez va pleca din pole-position, mexicanul fiind…

- Pilotul mexican Sergio Perez a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, desfasurat duminica pe circuitul stradal de la Baku, reusind sa-l devanseze pe coechipierul sau de la Red Bull, olandezul Max Verstappen, campionul mondial en titre, care a ocupat locul secund. Fii la curent…

- Pilotul mexican Sergio Perez (Red Bull) a castigat prima cursa de sprint din actuala editie a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurata sambata dupa-amiaza pe strazile din Baku, capitala Azerbaidjanului, gazda etapei a patra a sezonului, informeaza AFP.Perez l-a devansat pe monegascul Charles…

- Dublul campion mondial en titre Max Verstappen (Red Bull) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Australiei la Formula 1, a treia etapa a Campionatului Mondial de specialitate, fiind cronometrat vineri pe circuitul Albert Park (5,278 km) din Melbourne…

- Formula 1 se indreapta in acest weekend spre Australia pentru Marele Premiu al Australiei din 2023, pe circuitul Albert Park din Melbourne. Tot ce trebuie sa știi inainte de cursa, inclusiv informații statistice și analiza formei in care se afla piloții și echipele.Dupa ce Sergio Perez a caștigat…

- Abilitațile stelare de pilotaj nu sunt singurele care par sa fie prezente in familia Verstappen, dupa ce fostul star de Formula 1 Jos a dat dovada de lipsa de etica in echipa dupa ce fiul sau, Max, a terminat pe locul doi duminica.Verstappen Jr., campionul mondial in exercițiu, a revenit de pe locul…

- Prima cursa a anului a avut loc la Sakhir, unde Red Bull a reușit un weekend ideal: campionul en-titre Max Verstappen, plecat din pole-position, a caștigat, in timp ce colegul Sergio Perez a terminat pe locul al doilea. Fernando Alonso a completat podiumul, dupa o performanța de excepție. Marele Premiu…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a clasat sambata pe prima pozitie in calificarile Marelui Premiu al Bahrainului si va pleca din pole-position in prima cursa de Formula 1 a anului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…