- Farul - FC Voluntari 1-1 | Gica Hagi, antrenorul dobrogenilor, considera ca Mihai Aioani, portarul Farului, a greșit la golul egalizator reușit de oaspeți. Intrebat de ce l-a certat pe antrenorul cu portarii Ștefan Preda dupa golul lui Droppa, Hagi a replicat: „A fost o centrare de la 30 de metri, portarul…

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din acest week-end pot fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Vineri, 22 aprilie Radomiak Radom - Cracovia (Hanca, Rapa, Ghița), 19:00 Al Shabab (Marius Șumudica) - Mumbai City, 23:15 Sambata, 23 aprilie Ural (Bicfalvi) - UFA, 14:00 Gaziantep (Maxim,…

- Colegiul Național al Antrenorilor din cadrul Federatiei Romane de Tenis va avea un nou presedinte, dupa ce fostul conducator, Florin Nita, a demisionat. „Federația Romana de Tenis a luat cunoștința de demisia domnului Florin Nița din funcția de președinte al Colegiului Antrenorilor, demisie survenita…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Dusan Uhrin Jr, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca partida cu FC U Craiova sa nu fie ultima sansa pentru echipa sa de a scapa de retrogradare fara a ajunge la baraj, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Krasnodar, locul 6 in campionatul Rusiei, a suspendat contractele a 8 jucatori straini. Fotbaliștii au parasit Rusia și aștepta rezilierea, pentru a putea incepe negocierile cu alte cluburi. Antrenorul lui Krasnodar, Daniel Farke, și-a dat demisia inainte sa debuteze. Germanul a semnat cu echipa rusa…

- Antrenorul german Markus Gisdol a demisionat de la conducerea tehnica a echipei ruse Lokomotiv Moscova, la mai putin de cinci luni de la numirea in functie, informeaza dailymail.co.uk, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- FCSB a revenit in partea secunda a meciului cu Chindia Targoviște și s-a impus, scor 3-2. Liviu Ganea, fostul atacant al lui Dinamo, crede ca Valentin Gheorghe ar trebui sa apara in echipa de start runda viitoare, in deplasarea cu CS Mioveni. Valentin Gheorghe a fost introdus in partea secunda a partidei…

- Antrenorul italian Nicolo Napoli (60 de ani) va putea alinia cea mai buna formula de echipa pe care o are la dispoziție impotriva rivalei CSU Craiova. Meciul CSU Craiova - FCU Craiova este luni, de la ora 19:55, liveTEXT pe GSP. ...