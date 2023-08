Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne i-a criticat pe polițiști pentru ”scaderea – in unele inspectorate și de catre unii polițiști – exigenței și deontologiei profesionale” și cere o revitalizare a structurilor. Catalin Predoiu, aflat in vizita la Inspectoratele de Poliție Alba și Arad, a cerut oamenilor legii…

- Stare de urgența a fost declarata, sambata, in 9 municipalitați din estul Rusiei, dupa ce ploi torențiale au inundat sate in urma taifunului Khanun, au anunțat agențiile rusești citate de Reuters.

- Un incident șocant a avut loc pe Muntele Athos, in Grecia, unde un barbat din Botoșani a fost impușcat și a ajuns in stare grava la spitalul din Halkidiki. Conform relatarilor, barbatul de 51 de ani, muncitor necalificat, ar fi fost confundat cu o pisica de catre un preot local. Ce a urmat este demn…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis un mesaj de prietenie si respect poporului francez, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei. „Cu ocazia Zilei Nationale a Republicii Franceze, doresc sa transmit un calduros mesaj de respect si prietenie catre poporul francez. Aceasta zi speciala…

- Producatorul european de avioane a livrat 72 de avioane in iunie, in crestere cu 20% fata de 60 in aceeasi luna a anului trecut si de la 63 in mai anul acesta, au adaugat sursele. Airbus, care vizeaza 720 de livrari pentru anul curent, a refuzat sa comenteze inainte de publicarea datelor, vineri. Performanta…

- Tanarul injunghiat in Gradina Botanica s-a trezit din coma. Baiatul a raspuns cand a fost intrebat cum se numește. Iși amintește ce s-a intamplat. A spus: Eram pe banca, ne uitam pe telefon. M-a injunghiat in spate, nu știu de ce, habar n-am cine e... cam acestea au fost cuvintele lui. A vorbit greu,…

- Inspectoratului General pentru Situații de Urgența a primit prima nava multirol de cautare, salvare și de intervenție la incendiu pe mare. Vasul, cu dotari de ultima ora, a costat peste 20 de milioane de euro. „Ma bucur ca acest program de echipare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența…

