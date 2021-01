Șansa întoarcerii României la normalitate Campania impotriva tuturor pensiilor speciale este una de insanatoșire a societații romanești și ar trebui sa fie unul dintre mijloacele trezirii publice, cat și un rechizitoriu absolut, doveditor. Pensiile speciale, in loc sa reduca corupția, așa cum iși cauta justificari arhitecții lor, au extins-o și au dus-o in zone protejate, transformand-o implicit in chestiune sistemica, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a transmis miercuri, 23 decembrie, prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, faptul ca in județul Mureș se continua pregatirile pentru inceperea campaniei de vaccinare. ,,Pe langa ședințele de lucru cu instituțiile direct implicate la nivel județean,…

- O noua ediție Consuma Produse Locale – un proiect al cotidianului mureșean Zi de Zi. Aflați aici unde gasiți paine buna, lactate, branzeturi speciale, fructe și miere de albina bio, carne și produse de carmangerie, preparate culinare de top, dulciuri deliciose și specialitați de cofetarie. Va invitam…

- Alianta USR PLUS sustine ca ''jocurile din Parlament'' privind impozitarea pensiilor speciale ''au fost finalizate de CCR'' prin decizia de neconstitutionalitate de marti, ceea ce face ca aceste venituri sa nu dispara, ''cel putin inca un timp de acum inainte''.…

- USR PLUS solicita judecatorilor CCR o decizie de urgenta asupra proiectului privind impozitarea pensiilor speciale, subliniind ca, in ultimele sase luni, in plina pandemie, de la bugetul de stat a fost alocata o suma de circa 3 miliarde de lei pentru aceste pensii. "17 iunie 2020. Data…

- „Liderul PNL, Florin Roman, a anunțat ca, in prima saptamana dupa alegeri, viitorul Parlament, controlat – conform anunțului facut de Iohannis – de catre reprezentanții liberali, va elimina pensiile speciale ale parlamentarilor. Se spune insa ca decizia conducerii liberale este mai complexa și ca, la…

- Liderul PMP Eugen Tomac susține ca formațiunea va depune marți o solicitare prin care cere convocarea Birourilor Permanente și aducerea in plen a legii privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și primari. Reacția liderului PMP vine dupa ce Dan Barna a anunțat ca deputații…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din acest an incepe vineri si se va incheia pe data de 5 decembrie, la ora 7,00. In strainatate, alegerile parlamentare se vor desfasura in zilele de 5 si 6 decembrie, iar pe teritoriul Romaniei in ziua de 6 decembrie, intre orele 7,00…

- Uniunea Salvati Romania atrage atentia ca membrii CCR au amanat pentru a treia oara luarea unei decizii legate de legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu si ca, in acest timp, peste 3 miliarde de lei "s-au dus, in plina pandemie", catre pensiile speciale. "Pensiile speciale…