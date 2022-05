Șansa de a o lua de la capăt Acum mai bine de zece ani scriam, intr-un articol, ca singura șansa pentru ca romanii sa se trezeasca și sa se apuce de construit o țara este ca peste noi sa se abata o mare suferința. Numai astfel romanii ar putea deschide ochii și sa vada realitatea; așa cum alte popoare au trecut prin astfel […] Articolul Șansa de a o lua de la capat apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

