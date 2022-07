Sanovil, Aquabis și Crama Jelna, printre cei ce oferă locuri de muncă. VEZI oferta: Numeroase locuri de munca disponibile la noi in oraș, dar și-n județ. Printre cei ce cauta sa recruteze sunt și cei de la Sanovil, Aquabis sau Crama Jelna. ********************* Farmacia Sanovil angajeaza Asistent de farmacie Cerinte: Finalizarea unei postliceale de profil pentru rolul de Asistent Farmacie . Experienta reprezinta un avantaj; Aviz de libera practica pentru rolul de Asistent Farmacie; Bune abilitati de comunicare, relationare si o buna orientare catre client. Responsabilitati: Asigura aprovizionarea, receptia, depozitarea si pastrarea medicamentelor si produselor farmaceutice; Recomanda… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Rebrișoara se vor monta doi hidranți astazi, 12 iulie 2022 – anunța Aquabis. Locuitorii raman fara apa potabila, pentru cateva ore. Astazi, 12 iulie 2022, intre orele 09.00 – 14.00, se va sista furnizarea apei potabile in Rebrișoara, pe strada Principala in zona centrala a fostei Primarii. Masura…

- Casa EMA angajeaza salvator acvatic, Dianova Instal și Electroplast cauta ingineri și muncitori necalificați, iar Aquabis incasatori și cititori de contoare și electrician. Casa EMA angajeaza salvator acvatic Persoanele interesate sunt rugate sa prezinte CV-ul la recepție sau prin e-mail: [email protected]…

- Casa EMA angajeaza salvator acvatic, Dianova Instal cauta ingineri și muncitori necalificați, iar Aquabis incasatori și cititori de contoare și electrician. Casa EMA angajeaza salvator acvatic Persoanele interesate sunt rugate sa prezinte CV-ul la recepție sau prin e-mail: [email protected] *********************…

- IMP Romania angajeaza operatori la liniile de producție și Șef linie, iar Casa EMA cauta salvapiscin. Electroplast are nevoie de Gestionar Produse Finite și operatori! Locuri de munca, disponibile și la Aquabis, Leoni sau Crama Veche. Oferta completa, mai jos: ********************* Ocolul Silvic DEALUL…

- IMP Romania angajeaza operatori la liniile de producție și Șef linie, iar Casa EMA cauta salvapiscin. Electroplast are nevoie de Gestionar Produse Finite și operatori! Locuri de munca, disponibile și la Aquabis, Leoni sau Crama Veche. Oferta completa, mai jos: ********************* Casa EMA angajeaza…

- IMP Romania angajeaza operatori la liniile de producție și Șef linie, iar Casa EMA cauta salvapiscin. Electroplast are nevoie de inginer rețele electrice și operatori! Locuri de munca, disponibile și la Aquabis, Leoni sau Crama Veche. Oferta completa, mai jos: ********************* Casa EMA angajeaza…

- Noi locuri de munca sunt disponibile in Bistrița, la Casa EMA, Michaela’s Brasserie, Aquabis SA și Clinica Sanovil. Supercom are nevoie de lucratori salubrizare și șoferi auto profesioniști. Cafe Bar Select Bistrița angajeaza Agent Livrari. Oferta completa, mai jos: ********************* Angajam salvator…

- Aquabis SA angajeaza electrician, instalatori și mecanic utilaj in Bistrița și Nasaud! Clinica Sanovil are nevoie de fiziokinetoterapeut și asistent generalist. NOI locuri de munca sunt disponibile in Bistrița la Supercom, Cafe Bar Select Bistrița, Euforia Floral Boutique și BISBAG SRL. ********************* …