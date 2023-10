Sanofi şi Janessen vor dezvolta un vaccin împotriva patogenului extraintestinal E.coli Compania farmaceutica franceza Sanofi a anuntat marti ca a incheiat un acord cu Janssen Pharmaceuticals, o divizie din cadrul grupului american Johnson & Johnson, pentru a dezvolta ExPEC9V, vaccinul candidat creat de Janssen impotriva patogenului extraintestinal E.coli, informeaza DPA, scrie Agerpres.Patogenul extraintestinal E.coli este o cauza principala a septicemiei, o afectiune care in pericol viata pacientilor si care este cauzata de o reactie extrema a organismului in fata unei infectii. In virtutea noului acord, ambele companii vor finanta impreuna cercetarile si dezvoltarea vaccinului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania elena de electricitate PPC Renewables se afla in discuții pentru achiziția de centrale de producere de energie din surse regenerabile cu o capacitate de aproximativ 400 MW in Romania.Odata cu apropiata finalizare a achiziției de catre PPC a ENEL Romania, care urmeaza sa aiba loc in perioada…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) George R. R. Martin, autorul seriei literare „A Song of Ice and Fire”, care sta la baza serialului TV „Game of Thrones”, si alti scriitori au deschis un proces impotriva start-upului californian OpenAI, pe care il acuza ca a folosit textele lor pentru a crea programul de…

- O tanara in varsta de 20 de ani din Radauti a chemat Politia si a obtinut un ordin de restrictie impotriva mamei sale, dupa ce femeia si-a batut fiica. Din declaratiile date in fata politistilor reiese ca femeia nu este de acord cu iubitul fiicei sale, motiv pentru care a abordat-o pe strada si s-a…

- Fosta divizie de consum a Procter & Gamble, Walgreens si Johnson & Johnson se numara printre mai multe companii acuzate in procese ca au inselat consumatorii cu privire la medicamentele impotriva racelii care contin un ingredient despre care o comisie consultativa a Administratiei pentru Alimente…

- ”Romania ar putea gazdui un nou Centru de Mentenanta si Suport Logistic destinat aeronavelor F-16 ”Fighting Falcon”, conform unui Memorandum de Intelegere semnat astazi la Bucuresti, in prezenta ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului, Stefan-Radu Oprea, intre compania norvegiana KONGSBERG…

- Compania franceza de biotehnologie OSE Immunotherapeutics a prezentat luni rezultatele pozitive ale vaccinului sau terapeutic Tedopi in cazul pacientilor cu cancer pulmonar avansat, demonstrand o reducere a riscului de deces in comparatie cu chimioterapia, relateaza AFP.

- Departamentul de Justiție al SUA a inițiat o acțiune in justiție impotriva SpaceX, renumita companie de rachete și sateliți deținuta de miliardarul Elon Musk, acuzand-o de practici de angajare discriminatorii impotriva beneficiarilor de azil și a refugiaților.

- Terapia, numita Talvey, apartine unei clase de tratamente numite anticorpi bispecifici, concepute pentru a aduce impreuna o celula canceroasa si o celula imunitara, astfel incat sistemul imunitar al organismului sa poata ucide cancerul. Talvey va fi vanduta la un pret de lista de 45.000 de dolari pe…