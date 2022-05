Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus arestarea unui barbat de 39 de ani, din Ghidici, pe numele caruia autoritatile franceze au emis un mandat european de arestare. Potrivit oamenilor legii, barbatul este suspectat de comiterea pe teritoriul Frantei a 44 de infracțiuni de furt. In iulie,…

- In Statele Unite, maștile nu vor mai fi obligatorii in avioane și in transportul public. Un judecator din Florida a anulat masura impusa de administrația Joe Biden. Instanța considera ca autoritațile federale și-au depașit atribuțiile cand au decis asta, potrivit Reuters . Masura care prevede obligația…

- Șase agenți ruși care operau sub acoperire diplomatica au fost declarați de Franța ”persona non grata”, dupa ce o investigație a serviciilor de informații interne a concluzionat ca aceștia au lucrat impotriva intereselor naționale franceze, a anunțat Ministerul de Externe, citat de Reuters . „In urma…

- Persoanele care afișeaza litera „Z” in Germania pentru a simboliza sprijinul pentru razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi pasibile de urmarire penala, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, potrivit Reuters. Anterior, guvernele regionale din Bavaria și Saxonia Inferioara au…

- Șeful celei mai mari federatii patronale din Franta a declarat marti ca firme cum ar fi Danone sau Auchan raman in Rusia deoarece au „o responsabilitate fata de angajatii lor si fata de populatie”, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Autoritațile spaniole au confiscat luni, la Barcelona, un iaht in valoare de 140 de milioane de dolari care aparține ”unuia dintre principalii oligarhi” ai Rusiei, a anuntat luni seara premierul spaniol, Pedro Sanchez, fara sa spuna despre cine e vorba, relateaza CNN . „Am imobilizat temporar la Barcelona…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, duminica, arestarea unui barbat de 30 de ani, din comuna Bradești, cautat de autoritațile franceze pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt. Potrivit oamenilor legii, in asociere cu alte persoane, suspectul ar fi furat materiale și utilaje in…

- Ministrul francez de finanțe Bruno Le Maire a declarat vineri ca opțiunea de a deconecta Rusia de la sistemul global de plați interbancare SWIFT ramane deschisa, dar ca o considera o "ultima soluție", conform Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…