Sanofi începe primele teste pe oameni la vaccinul pe bază de ARN mesager Grupul farmaceutic Sanofi a anunțat ca incepe testele pe oameni in cazul primul primului sau vaccin anti-COVID pe baza de ARN mesager. „Sanofi si Translate Bio”, o companie de biotehnologie americana asociata cu cea franceza, „incep un studiu clinic 1/2 consacrat vaccinului lor candidat impotriva COVID-19 pe baza de ARN mesager”, a anuntat grupul intr-un comunicat. In total, 415 oameni vor participa la primele teste clinice. ARN mesager constituie o tehnlogie inovatoare, folosita de Pfizer și Moderna. Sanofi a mai dezvoltat un vaccin impotriva coronavirusului, pe baza unor proteine recombinate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

