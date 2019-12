Sanna Marin, o tânără de 34 de ani, este noul premier al Finlandei Sanna Marin, in varsta de 34 de ani, a fost aleasa de social-democrații din Finalnda, in funcția de premier al țarii. Aceasta, care este actualul ministru al transporturilor, va fi cel mai tanar prim-ministru din istoria țarii. Potrivit Agerpres, Marin va prelua funcția dupa demisia lui Antti Rinne. Acesta din urma a decis sa renunțe la funcția de premier upa ce Partidul de Centru, membru al coaliției guvernamentale de la Helsinki, a spus ca iși retrage sprijinul pentru el din cauza felului in care a gestionat o greva a poștașilor. „Avem multe de facut pentru a restabili increderea”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

