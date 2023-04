Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin și-a prezentat demisia președintelui Sauli Niinisto. Ceremonia a avut loc la reședința oficiala a președintelui finlandez joi dimineața, a relatat European Pravda, citand postul de televiziune finlandez Yle. Demisia guvernului Marin este legata de alegerile parlamentare…

- Duminica trecuta a fost o zi electorala intensa, in Europa, incluzand trei scrutine la nivel national: alegeri legislative in Finlanda si Bulgaria, precum si turul secund al prezidentialelor in Muntenegru. Intr-o perioada dominata de influenta factorilor externi – in primul rand, de agresiunea rusa…

- Finlanda organizeaza duminica alegeri parlamentare, dupa o legislatura complexa, marcata de orientarea brusca a tarii nordice catre NATO, declansata de invazia Ucrainei de catre un vecin comun, Rusia. Postul de sef al guvernului va fi disputat de actualul premier social-democrat, Sanna Marin, care va…

- Un consilier PSD a demisionat din Consiliul Local Teiuș. Cine i-a luat locul PSD Teiuș are un nou consilier local, dupa ce unul dintre consilierii care s-a aflat pe un loc eligibil la alegerile din 2020 și-a dat demisia din funcția. Mai exact, potrivit deputatul Marcel Tuhuț, cel care și-a dat demisia…

- Liderul Partidului Național Scoțian (SNP) a declarat ca știa „in mintea și in inima mea” ca acesta este momentul potrivit pentru a se retrage. Ea a facut anunțul in cadrul unei conferințe de presa din Edinburgh. Sturgeon, care este primul ministru cu cea mai lunga vechime in funcție și prima femeie…

- Nicola Sturgeon și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru scoțian intr-o conferința de presa la Bute House, Edinburgh, in aceasta dimineața. Ea spune ca va ramane in funcție pana cand va fi ales un succesor.

- Dorin Recean a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru. ANunțul a fost facut de Maia Sandu in cadrul unui briefing de presa. „Am decis ca este necesar sa acceleram și sa intarim eforturile prin numirea unui nou Guvern. Este o perioada grea pentru toata lumea, trebuie sa ne dezvoltam, sa mergem…

- "Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca astazi, 11.ianuarie 2023, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buica a inaintat celor doua camere ale Parlamentului demisia de onoare din funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente incepand cu data de 13 februarie 2023, in condițiile Legii…