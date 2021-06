Stiri pe aceeasi tema

- Sankt Petersburg, al doilea oraș ca marime din Rusia, a raportat sambata cel mai mare bilanț zilnic al deceselor cauzare de coronavirus in aceasta țara, de la inceputul pandemiei, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Orașul, care este și gazda a unor meciuri de la EURO 2020, a inregistrat 107 decese.…

- Peste 20.000 de noi infectii cu coronavirus si 568 de decese au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in Rusia, potrivit cifrelor publicate joi de guvern, cu varfuri dupa sfarsitul lunii ianuarie din cauza variantei Delta, relateaza France Presse. In total, 20.182 de noi infectii au fost identificate…

- Capitala rusa suspecteaza aparitia unor noi variante ale coronavirusului, a declarat joi, 17 iunie, primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Acesta a precizat ca maine numarul cazurilor zilnice ar putea fi mai mare de 9.000, a informat Agerpres . „Cel mai probabil, ne confruntam cu variante noi, mai agresive…

- Astazi, 03 iunie , situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor transmise de Prefectura: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12563 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12074 Numarul total de decese…

- Autoritatile ruse au raportat 9,270 de noi cazuri de contaminare cu Covid-19, sambata, 3,208 fiind la Moscova, relateaza Reuters. Numarul total al infectarilor de la inceputul pandemiei a ajuns la 4,814,558, potrivit news.ro. In ceea ce priveste decesele, 392 de oameni au murit in ultimele…

- Rusia se lauda ca are 3 vaccinuri anti-COVID-19, dar a raportat duminica 8.817 noi testari pozitive cu Covid-19, dintre care 1.901 la Moscova, transmite Reuters care mentioneaza ca numarul total al cazurilor inregistrate de Rusia de la inceputul pandemiei a ajuns la 4.580.894. Conform datelor…

- Rusia a raportat duminica 8.817 noi testari pozitive cu Covid-19, dintre care 1.901 la Moscova. Numarul total al cazurilor inregistrate de Rusia de la inceputul pandemiei a ajuns la 4.580.894, potrivit Reuters. Conform datelor oficiale, decesul a 357 de persoane din ultimele 24 de ore a fost pus pe…

- Foto: Arhiva.Peste 6 mii de noi cazuri de COVID-19 in Romania Foto: Arhiva. Autoritațile au anunțat joi, 1 aprilie, alte 6.115 noi cazuri de coronavirus, din peste 42.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe îmbolnaviri noi sunt tot la București - 1.165.…