Stiri pe aceeasi tema

- Trimiterea in judecata a directorul de la CFR SA, Ion Alexandru Simu, ”sageata” sforarului șef Bogdan Mindrescu și a colectorului sau, dar și audierea de catre DNA a ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a produs stupoare fara precedent in Palatul CFR. O fi liniștea dinaintea…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astazi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Realizare conexiune feroviara cu Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara”, lucrare de utilitate publica de interes național. Conform documentelor inaintate de Ministerul Transporturilor,…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat la DNA, fiind citat in calitate de martor in dosarul in care directorul general interimar al CFR SA Ion Alexandru Simu și directorul general adjunct tehnic al companiei, Petru Ceșa, sunt urmariți penal pentru instigare la abuz in serviciu,…

- Chiar daca Sorin Grindeanu este, in scripte, ministrul Transporturilor, sforarul șef al acestei instituții este secretarul de stat Bogdan Mindrescu, care recent a mai regizat o cumetrie de top. Ejectat de Grindeanu, recuperat de Mindrescu PUTEREA a semnalat la sfarșitul lunii octombrie 2022 faptul ca…

- ”2022 este anul cu plati record din fonduri europene in sectorul transporturilor si, astfel, a fost atins principalul obiectiv al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Cresterea capacitatii administrative, care a fost initiata la nivelul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in…

- Ministrul Transporturilor a precizat, marți, la recepția lucrarilor de la stația de metrou Tudor Arghezi, ca aceste companii au gasit conditii contractuale mai bune la CEC, prin urmare, iși vor muta conturile de la banca cu acționariat austriac, potrivit Agerpres.„Compania Nationala de Administrare…

- Scandalul generat de refuzul Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen escaladeaza, iar boicotul afacerilor austriece in Romania trece la urmatorul nivel. Mai multe companii subordonate Ministerului Transporturilor au anunțat ca vor sa iși mute conturile, prin care ruleaza anual miliarde de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, marti, ca Portul Constanta, care a fost modernizat cu fonduri nerambursabile de peste 1 miliard de euro, a devenit un hub principal de intrare in primul rand a granelor catre toata Europa. „As dori sa ii multumesc domnului Sorin…