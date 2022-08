Federatia Sanitas anunta, vineri, ca Ministerul Sanatatii nu mai vrea sa finanteze voucherele de vacanta, mai multe categorii de personal fiind vizate de un proiect de Ordonanta de Urgenta. "Ministerul Sanatatii nu mai vrea sa finanteze voucherele de vacanta! Un proiect de O.U.G. al Ministerului Sanatatii taie finantarea pentru acordarea voucherelor de vacanta in cazul mai multor categorii de personal: angajatii care efectueaza garzi in UPU/CPU in baza unui contract de munca cu tip partial; rezidentii; personalul UPU care participa la interventii SMURD; cabinete de medicina sportiva, cabinete…