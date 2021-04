Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul dur al sindicaliștilor Sanitas pentru protestatari: „Este dreptul nostru, al celor care ne luptam zi de zi cu boala, sa va cerem sa ne lasati sa ne facem treaba! Miercuri, Federația Sanitas a transmis, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, un mesaj prin care face referire la protestatarii din…

- Federatia Sanitas a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Mondiala a Sanatatii, in care face referire la protesatarii din ultima perioada. ”Ajunge”, este mesajul transmis de sindicalisti care cer doar sa fie lasati sa-si faca treaba. In plus, reprezentantii sindicalistilor anunta ca, daca protestatari…

- „De ZIUA MONDIALA A SANATAȚII, un alt fel de ”LA MULȚI ANI!”Astazi, de Ziua Mondiala a Sanatații, spațiul public este inundat de urari de ”La mulți ani!” și de o cascada de cuvinte frumoase pentru personalul medical din spitale, din centre medicale și medico-sociale, din școli și gradinițe, din centre…

- „De ZIUA MONDIALA A SANATAȚII, un alt fel de ”LA MULȚI ANI!”Astazi, de Ziua Mondiala a Sanatații, spațiul public este inundat de urari de ”La mulți ani!” și de o cascada de cuvinte frumoase pentru personalul medical din spitale, din centre medicale și medico-sociale, din școli și gradinițe, din centre…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania

- Federatia Sanitas a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Mondiala a Sanatatii, in care face referire la protesatarii din ultima perioada. ”Ajunge”, este mesajul transmis de sindicalisti care cer doar sa fie lasati sa-si faca treaba, potrivit news.ro. In plus, reprezentantii sindicalistilor anunta ca,…

- Ziua și protestul in Romania. Polițiștii din penitenciare au ieșit in fața Ministerului Justiției. Oamenii cer ca sporurile sa nu le fie taiate și salariile sa le fie marite. Aceștia spun ca muncesc in condiții grele și nu e normal ca actualul guvern sa vrea sa le reduca veniturile. Citește…

- In mai putin de 3 zile, incepe etapa a doua a campaniei de vaccinare in Romania, insa raman necunoscute, chiar si pentru autoritati, legate de categoriile de populatie ce vor fi cuprinse sau nu in aceasta etapa. Potrivit ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, autoritatile nu au decis inca daca vor…