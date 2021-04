Stiri pe aceeasi tema

- O femeie confirmata cu COVID-19 a fost ținuta intr-un container de catre cadrele medicale. Totul s-a intamplat in curtea spitalului, iar femeie nu a avut nici macar apa sau mancare. Medicii sunt cercetați de oamenii legi pentru lipsire de libertate. Pacienta COVID-19 ținuta in container Patru cadre…

- „Din pacate, mi se pare o mare greșeala sa te indrepți impotriva cadrelor medicale, nici pe timp de razboi nu sunt atacați medicii. Nu ințeleg de ce au intrat protestatarii in curtea spitalului din Bacau. Din pacate, nu medicii iau deciziile și chiar au existat multe voci critice la adresa cadrelor…

- Spitalului Clinic Județean de Urgența Craiova va amenaja pana pe 5 aprilie 5 paturi noi ATI pentru adulti. Pentru a putea realiza acest lucru, unitatea medicala va reduce numarul de paturi pentru copii Covid-pozitiv de la 4 la 2. Intr-un comunicat remis GdS, conducerea SCJUC precizeaza ca a dispus mai…

- Creste alarmant numarul de decese la Iasi, in conditiile in care cifra celor depistati cu infectia cu SARS COV 2 si care si-au pierdut viata in ultima perioada nu reprezinta in medie decat aproximativ 8- din total. Cauza este pandemia, dar nu ca o cauza directa provocatoare de pierderi, ci ca una indirecta.…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Prahova au fost inregistrate 51 de cazuri noi de COVID si opt decese asociate acestei boli la pacienti cu varste cuprinse intre 41 si 83 de ani. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivelul judetului este in continua scadere,…

- DSP BN a raportat 34 de noi cazuri de COVID, depistate la noi in județ in ultimele 24 de ore. Printre ele, și un fotbalist și un angajat al Protecției Copilului. Nu s-au inregistrat decese și nimeni nu a fost externat, nici vindecat, nici pe proprie raspundere. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului…

- De astazi, personalul medical vaccinat in data de 4 ianuarie, in prima zi a campaniei de vaccinare de la nivelul unitaților sanitare din județ, a fost programat pentru rapel. Printre cei care au primit a doua doza de vaccin anti-COVID s-a numarat șeful secției UPU-SMURD Buzau. La orele dimineții, dr.…

- Medicii, asistentii medicali si registratorii medicali vor fi platiti suplimentar pentru munca depusa in campania de vaccinare Medicii de familie vor fi si ei remunerati pentru implicare Personalul medical implicat in campania de vaccinare va fi remunerat in functie de orele petrecute sau de pacientii…