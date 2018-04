Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit joi programul de proteste, ce va demara cu un miting in Capitala in data de 26 aprilie, urmat de o greva de avertisment pe 7 mai si de greva generala pe 18 mai, a declarat prim-vicepresedintele federatiei, Iulian Pope.

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor arata ca legea se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii.…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a convocat la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii Lia Vasilescu. Intalnirea a inceput la ora 12 si s-a incheiat dupa mai putin de o ora. Presedintele Klaus Iohannis le-a spus celor doua, la inceputul intalnirii, ca exista nemultumiri din partea salariatilor…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul muncii Lia Olguta Vasilescu s-au intalnit, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis pentru explicatii privind Legea salarizarii si efectele ei. Intalnirea a avut loc la solicitarea șefului statului de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele…

- FSLI cere Guvernului aplicarea de urgenta a masurilor reparatorii in cazul salariatilor incadrati part-time sau cu fractiuni de norma, care au venituri sub salariul minim pe economie, dar care sunt obligati, potrivit Codului Fiscal aflat in vigoare, sa plateasca contrbutii la nivelul salariului minim…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- Aplicarea legii salarizarii nu prevede scaderi de salarii pentru politisti, in cazul lor fiind vorba doar despre un spor care nu era permanent si si-a incetat aplicabilitatea in decembrie anul trecut, susține ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, sindicatele politistilor „care se…

- "Plateste cat arunci" si "Raspunderea extinsa a producatorului" sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie incluse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…