- Sportivul roman Eduard-Mihai Craciun s-a clasat pe locul 8 in proba masculina de simplu Under-23, sambata, la Campionatele Mondiale de sanie de la Konigssee (Germania), potrivit Agerpres. Craciun a fost cronometrat cu timpul de 50 sec 250/1000 in prima mansa si nu a intrat in finala de sase.…

- ■ romascanul ar fi spart casa unor cetateni nemti de unde a plecat cu mai multe bunuri Un romascan de 32 de ani si-a pierdul libertatea si a fost incatusat de politistii nemteni pentru un furt pe care l-ar fi comis peste hotare. El era cautate de autoritatile judiciare din Germania, in baza unui mandat…

- Fotbalistul echipei nationale Under 21, Virghil Ghita, a declarat, vineri, referindu-se la repartizarea Romaniei in Grupa A, alaturi de Ungaria, Germania si Olanda, la turneul final al Campionatului European de tineret din 2021, ca el si colegii sai au reusit sa se califice mai departe la editia…

- Dupa ultima zi din faza grupelor Campionatului European de handbal, naționala Romaniei și-a aflat urmatoarele trei adversare din Main Round: din Grupa C au venit Croația, Olanda și Ungaria, informeaza lead.ro . Croația și-a confirmat statutul de mare surpriza a turneului final invingand și Serbia, 25-24,…

- Romancele Andreea Grecu si Katharina Wick au ocupat locul al treilea in proba de bob-2 feminin, duminica, in Cupa Europei, la Winterberg (Germania). Cele doua au fost cronometrate cu timpul de 1 min 55 sec 58/100, in doua manse. Germania (Stephanie Schneider/Tamara Seer) s-a clasat pe primul loc, cu…

- Horia Tecau a vorbit, în premiera, despre întreruperea colaborarii cu Jean-Julien Rojer, cel care i-a fost partener în circuitul ATP timp de șapte ani. Sportivul român a precizat ca în 2021 se va concentra pe Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce a spus Horia "A…

- Autoritatile germane urmeaza sa introduca noi restrictii asupra adunarilor publice si private si sa extinda regulile de purtare a mastii, in contextul in care cancelarul Angela Merkel se intalneste, luni, cu premierii landurilor federale in cadrul unei videoconferințe pentru a discuta situatia nationala…

- Un roman a murit in seara in care ajunsese in Austria, la ferma in care lucra sezonier și culegea hrean, scrie cotidianul vasluian Vremea Noua. Viorel a lasat in urma, la Balțați, doi copii orfani de tata.Tragedie intr-o familie din Vaslui care și-a pierdut singurul sprijin, pe Viorel, tatal a doi copii.…