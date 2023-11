Stiri pe aceeasi tema

- ONG-ul israelian Physician for Human Rights-Israel a anuntat sambata ca „doi bebelusi prematuri (sunt) morti” dupa oprirea fortata a terapiei intensive neonatale din cauza lipsei de electricitate la spitalul al-Shifa, cel mai mare din Fasia Gaza si aflat sub asediu, informeaza France Presse. Exista…

- Anul acesta este "aproape sigur" ca va fi cel mai cald din ultimii 125.000 de ani, au declarat miercuri oamenii de stiinta din Uniunea Europeana, dupa ce datele au aratat ca luna trecuta a fost cel mai cald octombrie din lume din aceasta perioada, relateaza Reuters.Luna trecuta a spulberat masiv…

- Polonia, cel mai mare producator de carne de pasare din UE, a raportat descoperirea unui focar de gripa aviara inalt patogena H5N1 la o ferma de pasari din nordul tarii, a informat marti Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE), informeaza Reuters. Raspandirea virusului gripei aviare a provocat…

- Canibalismul a fost o practica funerara obișnuita in Europa cu aproximativ 15.000 de ani in urma. Oamenii iși mancau morții, in loc sa ii ingroape sau sa ii arda, nu din necesitate, ci ca parte a culturii lor, potrivit unui nou studiu, transmite CNN.

- Republica Moldova din dreapta Nistrului nu va mai cumpara gaze de la gigantul energetic rus Gazprom, a declarat luni ministrul moldovean al energiei, Victor Parlicov, referindu-se la zonele din tara controlate de capitala Chisinau, si nu la regiunea separatista Transnistria, relateaza Reuters, scrie…

- Marele plan al Greciei pentru da lovitura in Europa: ce vrea sa faca Atena pentru a crește economia!Guvernul conservator al Greciei lucreaza la un plan de integrare a sute de mii de migranti fara acte pentru a acoperi penuria de muncitori in agricultura, constructii si turism, au declarat miercuri oficiali…

- Senatorul USR Cristi Berea solicita Ministerului Apararii intarirea apararii antiaeriene la Dunare, motivand ca oamenii care locuiesc in apropierea zonei de conflict trebuie sa se simta protejati."Solicit MAPN sa intareasca apararea antiaeriana la Dunare, in zona de conflict. Este foarte important…

- Atacurile repetate ale Rusiei in Ucraina au dus la distrugerea a peste 1.300 de scoli, in timp ce multe alte instituții de invațamant au fost grav avariate, a anuntat marti forul ONU pentru copii, UNICEF, informeaza Reuters, potrivit News.ro.In plus, arata raportul, exista și școli care nu au fost lovite…