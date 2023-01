Constantin Raiciu, unul dintre cei mai violenți interlopi ilfoveni, a fost trimis in judecata intr-un nou dosar, dupa ce ar fi șantajat un dezvoltator imobiliar important, pe care l-ar fi amenințat cu moartea. Cunoscut sub numele de Costeluș Litrașu, barbatul se afla in spatele unui lung șir de rafuieli sangeroase, intre care și confruntarea din iulie 2020, din Chiajna, cand doi rivali ai sai au ajuns, in stare grava, la spital, dupa ce au fost prinși intr-o ambuscada organizata ziua in amiaza mare. Numele lui Costeluș Litrașu a ajuns pentru prima data in presa in iulie 2010, dupa ce, impreuna…