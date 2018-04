Sângerări în sarcină. Cauze ale sângerărilor în timpul sarcinii Sangerarile in primul trimestru de sarcina sunt foarte des intalnite, cele mai multe cazuri fiind raportate intre saptamanile 5 si 8. Potrivit statisticilor, dintre femeile care au avut sangerari in timpul sarcinii, 12% au suferit un avort, comparativ cu 13% in randul femeilor care n-au avut sangerari in timpul sarcinii. Sangerari in sarcina. Cand trebuie sa suni medicul Orice sangerare, cat de mica, trebuie raportata medicului. Orice scurgere de sange inainte de 24 de saptamani poate fi amenintatoare. Dupa 24 de saptamani, sangerarea este denumita de catre specialist hemoragie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

