Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte din Londra a refuzat joi sa-i acorde fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, imunitatea conferita de statutul sau de membru al familiei regale, asa cum acesta solicitase, intr-un proces pentru hartuire initiat de o fosta iubita, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a anuntat ca va calatori la Washington, SUA, pentru a se intalni cu omologul sau american, Antony Blinken. Marea Britanie va ”continua slabirea” economiei ruse alaturi de aliati, a declarat Truss intr-o sedinta de informare, marti, inaintea vizitei in SUA,…

- Londra a anuntat luni instalarea la Calais, in nordul Frantei, a unui centru de cereri de viza pentru refugiatii ucraineni, premierul Boris Johnson afirmand ca Marea Britanie va fi "cat se poate de generoasa", informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Justitia spaniola a clasat fara urmari juridice anchetele demarate impotriva fostului rege Juan Carlos I, deschizand astfel calea spre o eventuala intoarcere in Spania a fostului monarh, plecat in exil in Emiratele Arabe Unite in august 2020, a anuntat Parchetul General de la Madrid, citat de AFP.…

- Rusia poate sa trimita in continuare petrol si gaze in Marea Britanie in pofida interdictiei de primire a navelor rusesti in porturile britanice, a precizat miercuri Departamentul pentru Transporturi de la Londra, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sefa diplomatiei de la Londra, Liz Truss, a declarat duminica aceasta ca-i sustine pe cetatenii Regatului Unit care doresc sa se duca in Ucraina pentru a se alatura unei forte internationale care sa lupte impotriva invaziei rusesti in aceasta tara, relateaza EFE și Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Un grup expeditionar international coordonat de Marea Britanie va trimite nave militare in Marea Baltica, pentru exercitii "preventive" in contextul tensiunilor cu Rusia, iar Guvernul de la Londra a decis impunerea unor sanctiuni impotriva Moscovei, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Precipitatiile sub forma de ninsoare provocate de furtuna Eunice au cauzat o serie de probleme pe drumurile din Scotia. Centrul si nordul tarii au fost afectate in mod deosebit, avand loc intarzieri din cauza traficului ingreunat, iar unele drumuri au fost inchise, informeaza BBC. Fii la curent…