- FOTO: Forțe noi la Poliția Alba. 9 agenți de poliție, absolvenți promoția 2022, și-au inceput activitatea La Inspectoratul de Politie al Judetului Alba, 9 agenți de poliție, absolvenți din promoția 2022, și-au preluat atributiile de serviciu. Aceștia au terminat cursurile la Școala de Agenți de Poliție…

- FOTO| Forțe proaspete la IPJ Alba: 9 agenți de poliție incep un nou capitol din cartea devenirii lor FOTO| Forțe proaspete la IPJ Alba: 9 agenți de poliție incep un nou capitol din cartea devenirii lor In cursul zilei de azi, 31 octombrie 2022, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Alba…

- Astazi, 81 de absolventi ai scolilor de agenti de politie si au inceput cariera de politist in judetul Constanta. Corpul agentilor de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s a marit cu 67 de agenti de politie, absolventi ai Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina…

- O noua promoție, formata din 289 de agenți de poliție, a absolvit vineri cursurile Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca. Cea de a XX-a promoție a Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca are doi șefi de promoție, cu aceeași medie, 9,84: Alexandra-Bianca Petreuș…

- BRAVO… Un vasluian este noul șef de promoție al Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina. Se numește Eduard Ciobanu și este fiul viceprimariței de la Ștefan cel Mare, Despina Ciobanu. Acesta a fost premiat și felicitat ieri, in cadrul festivitații de absolvire, de catre secretarul de stat…

- O afluența de lume fara precedent am putut vedea vineri, 28 octombrie 2022, la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina cu prilejul ceremoniei de absolvire și acordare a gradului profesional de agent de poliție celor 1253 absolvenți ai acestei instituții. Estimarile sunt ca au fost aproximativ…

- Școlile de agenți de poliție „Vasile Lascar”Campina și „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca organizeaza, in perioada octombrie – decembrie 2022, concurs de admitere pentru o noua promoție de elevi. Inscrierile vor avea loc pana la data de 4 noiembrie 2022. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Campina,…

- "In data de 30 septembrie a.c., la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Tribunalul Buzau a emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 zile fața de o persoana cercetata sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de influența. In fapt,…