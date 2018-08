Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa in care au fost prezentati trei dintre jucatorii achizitionati in ultima perioada, atacantul camerunez Lewis Enoh (Lokeren), mijlocasul francez Daudet N"Dongala (Botev Plovdiv) si stoperul ghanez George Dwubeng (FC Dreams). Antrenorul principal al echipei, Flavius Stoican, s-a aratat incantat de cei trei: "Enoh si Daudet sunt doi jucatori la care eu tin foarte mult. Cred in ei, a (...)