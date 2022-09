Sânge pe frontul din Nagorno-Karabah: Sute de militari armeni au fost ucişi într-o singură săptămână Peste 200 de militari armeni au fost ucisi saptamana trecuta in cele mai grave ciocniri la frontiera cu Azerbaidjanul dupa razboiul din 2020, potrivit unui nou bilant anuntat luni de Consiliul de Securitate al Armeniei, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

