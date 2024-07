Arborii sunt printre cele mai vechi organisme vii de pe planeta noastra, avand origini ce dateaza de sute de milioane de ani. Cu toate acestea, dovezile despre aceste sentinele vegetale antice au fost, pana recent, extrem de rare. O descoperire revoluționara in Canada a adus la lumina fosile tridimensionale unice ale unor arbori ce au […] The post Sanfordiacaulis este o descoperire cu adevarat revoluționara: fosilele arborilor antici redefinesc ințelegerea noastra asupra padurilor preistorice appeared first on Puterea.ro .