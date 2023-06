Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați din Caiuți au fost reținuți pentru 24 de ore și s-au ales și cu dosar penal, dupa ce au lovit brutal o persoana. Conflictul a avut loc la magazinul din sat. Pe data de 14 iunie, polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in seara […] Articolul…

- Polițiștii din Onești desfașoara cercetari fața de trei barbați, din comuna Caiuți, banuiți de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost reținuți și introduși in Arestul I.P.J. Bacau. La data de 14 iunie a.c, polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Onești au identificat doi tineri, banuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu. Unul dintre ei a ajuns in Arestul I.P.J.Bacau. La data de 02 iunie a..c, in jurul orei 08.00, polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala…

- Trei tineri banuiți de politisti de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente au fost retinuți pentru 24 de ore. Cei in cauza au fost introduși in Arestul I.P.J. Bacau. La data de 17 mai a.c. politistii din Buhuși in urma probatoriului administrat in cadrul unui dosar penal, au dispus reținerea…

- La data de 16 mai a.c., polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Onești au fost sesizati de catre o femeie, de 22 de ani, din comuna Targu Trotuș, despre faptul ca, tatal sau, ar fi incalcat masurile dispuse prin ordinul de protectie. Din verificari a reieșit faptul ca barbatul a incalcat masurile dispuse…

- Un tanar din Feldru, care a batut crunt un adolescent din aceeași localitate, in urma cu circa o saptamana și jumatate, a fost reținut de polițiști. Adolescentul agresat a ajuns la spital și necesita 30-33 de zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma probatoriului administrat…

- La data de 22 aprilie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de trei barbați din localitatea Bucerdea Granoasa, in varsta de 49 de ani, 26 de ani, respectiv de 20 de ani, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe. In sarcina acestora, s-a…

- Scandal terminat la spital. Trei barbați din Bucerdea Granoasa au fost reținuți dupa ce au batut un tanar Trei barbați au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce au batut un alt barbat cu care s-au certat, potrivit reprezentanților IPJ Alba. Scandalul s-a produs la data de 22 aprilie. Potrivit unui…