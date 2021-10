Stiri pe aceeasi tema

- Președinta, Maia Sandu, a venit cu unele explicații privitor la prețurile pentru achiziția gazelor naturale. Aceasta a explicat ca „rețurile de achiziție sunt prețuri de piața și le puteți verifica”, iar suma exacta nu este anunțata pentru ca „cei care vin cu oferta se vor orienta la acesta și nu vor…

- Președinta, Maia Sandu, a venit cu unele explicații privitor la prețurile pentru achiziția gazelor naturale. Aceasta a explicat ca „rețurile de achiziție sunt prețuri de piața și le puteți verifica”, iar suma exacta nu este anunțata pentru ca „cei care vin cu oferta se vor orienta la acesta și nu vor…

- Președinta, Maia Sandu, a declarat in cadrul conferinței de presa de astazi ca a avut mai multe discuții telefonice cu Dmitrii Kozak, „pentru a facilita discuțiile pe marginea semnarii in condiții acceptabile a unui contract dintre Moldova Gaz și Gazprom”. „De asemenea am comunicat cu mai mulți șefi…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu a anunțat ca a plecat intr-o vizita de lucru in Polonia. Subiectul principal ar fi livrarea gazelor in Republica Moldova. „În perioada 18-19 octombrie efectuez o vizita de lucru în Polonia. În cadrul…

- Fostul sef de stat, Igor Dodon, a indemnat conducerea Republicii Moldova sa initieze de urgenta un dialog cu presedintele rus, Vladimir Putin, privind semnarea unui acord de livrare a gazelor naturale catre R. Moldova. Ex-presedintele o avuza pe Maia Sandu de faptul ca nu ar dori sa aiba intrevederi…

- Ștefan Creanga, director ANRE: „Pentru luna august noi am fost informați oficial ca Moldova Gaz a important gazelle la preț de 440 de dolari pentru mia de metri cubi, iar pentru septembrie, prețul este de 550 de dolari. La începutul anului era 127 de dolari.” Raspunzând…

- Moscova și Chișinau urmeaza sa gaseasca o soluție reciproc avantajoasa privind problema gazului. Subiectul a fost discutat de catre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și șeful adjunct al Administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitrii Kozak, cunoscut și ca „omul lui Vladimir…

- Președinta țarii Maia Sandu se va intilni, pe 11 august, cu șeful-adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitrii Kozak, care va intreprinde o vizita de lucru la Chișinau. Potrivit șefei statului, la ședința vor fi prezenți și vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe…