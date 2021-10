Sandu micșorează numărul de posturi în cadrul Aparatului Președintelui Numarul de posturi in cadrul Aparatului Președintelui R. Moldova Maia Sandu a fost micșorat. A fost modificata și structura Aparatului Președintelui. Un decret in acest sens a fost semnat de Maia Sandu la data de 15 octombrie 2021. Conform decretului, personalul-limita in cadrul Aparatului Președintelui va fi de 150 posturi. In acest sens Maia Sandu a abrogat Decretul semnat pe 11 februarie 2021, conform caruia personalul-limita era in numar de 163 posturi, transmite Descide.md. In noua structura a Aparatului președintelui au fost facute modificari la Cabinetul Președintelui Republicii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

